Жителей нашей страны ждут новые испытания

Астрологи и провидцы регулярно делятся с благодарными слушателями прогнозами на день грядущий. Особым авторитетом пользуется именитый эксперт по космическим телам Павел Глоба. Как сообщил высококвалифицированный специалист, в ближайшие два десятилетия россиянам придется несладко.



Виной тому перемещения космических тел. Так, накануне, 23 марта, Плутон начал входить в созвездие Водолея. Такое движение небесного объекта не предвещает ничего хорошего человечеству. Плутон в Водолее всегда сопровождается важными историческими событиями, переустройством миропорядка.



В данном положении космический объект проведет ближайшие два десятилетия. Таким образом, целых 20 лет людям придется жить в состоянии смуты. Разумеется, отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне самым негативным образом повлияют на эмоциональное состояние людей.



Эксперты советуют радоваться каждому прожитому дню и воспринимать все невзгоды стойко. Излишняя нервозность и склонность к паническим атакам только усугубят ситуацию.

