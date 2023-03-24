20-летняя смута: Павел Глоба дал пугающий прогноз о будущем России

20-летняя смута: Павел Глоба дал пугающий прогноз о будущем России
Фото: www.unsplash.com
Жителей нашей страны ждут новые испытания

Астрологи и провидцы регулярно делятся с благодарными слушателями прогнозами на день грядущий. Особым авторитетом пользуется именитый эксперт по космическим телам Павел Глоба. Как сообщил высококвалифицированный специалист, в ближайшие два десятилетия россиянам придется несладко.

Виной тому перемещения космических тел. Так, накануне, 23 марта, Плутон начал входить в созвездие Водолея. Такое движение небесного объекта не предвещает ничего хорошего человечеству. Плутон в Водолее всегда сопровождается важными историческими событиями, переустройством миропорядка.

В данном положении космический объект проведет ближайшие два десятилетия. Таким образом, целых 20 лет людям придется жить в состоянии смуты. Разумеется, отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне самым негативным образом повлияют на эмоциональное состояние людей.

Эксперты советуют радоваться каждому прожитому дню и воспринимать все невзгоды стойко. Излишняя нервозность и склонность к паническим атакам только усугубят ситуацию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Захарова едко подняла на смех попавшего в неловкую ситуацию Макрона

Француз руководствуется двойными стандартами

Нужно укреплять границу: Пригожин выступил с важным обращением

Вагнеровцы полагают, что противник пойдет на Белгород

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей