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Астрологи и провидцы регулярно делятся с благодарными слушателями прогнозами на день грядущий. Особым авторитетом пользуется именитый эксперт по космическим телам Павел Глоба. Как сообщил высококвалифицированный специалист, в ближайшие два десятилетия россиянам придется несладко.
Виной тому перемещения космических тел. Так, накануне, 23 марта, Плутон начал входить в созвездие Водолея. Такое движение небесного объекта не предвещает ничего хорошего человечеству. Плутон в Водолее всегда сопровождается важными историческими событиями, переустройством миропорядка.
В данном положении космический объект проведет ближайшие два десятилетия. Таким образом, целых 20 лет людям придется жить в состоянии смуты. Разумеется, отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне самым негативным образом повлияют на эмоциональное состояние людей.
Эксперты советуют радоваться каждому прожитому дню и воспринимать все невзгоды стойко. Излишняя нервозность и склонность к паническим атакам только усугубят ситуацию.
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