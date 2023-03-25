В Подмосковье отметили самых активных волонтеров на ж/д станциях

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Минтранс Подмосковья вручил активистам 100 термокружек за их добросовестную работу, при этом курирующим ведомством регионального движения "Волонтеры Подмосковья" со стороны Правительства Московской области выступает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
"Более 500 волонтеров Подмосковья с августа 2022 года вышли на дежурства на железнодорожных станциях. Всего охвачено 45 городских округов региона", – прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. В рамках дежурств волонтёры напоминают пассажирам о правилах поведения на железной дороге и препятствуют потенциальным нарушениям правил безопасности, добавила она.
Благодаря работе волонтеров в прошлом году количество смертельных случаев на железной дороге снизилось почти на 10%.
Кадры с комментариями военных появились в Сети