В Подмосковье отметили самых активных волонтеров на ж/д станциях

Волонтеры – дежурные на станциях и переходах на подмосковной железной дороге получили подарки от регионального Минтранса

Минтранс Подмосковья вручил активистам 100 термокружек за их добросовестную работу, при этом курирующим ведомством регионального движения "Волонтеры Подмосковья" со стороны Правительства Московской области выступает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

"Более 500 волонтеров Подмосковья с августа 2022 года вышли на дежурства на железнодорожных станциях. Всего охвачено 45 городских округов региона", – прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. В рамках дежурств волонтёры напоминают пассажирам о правилах поведения на железной дороге и препятствуют потенциальным нарушениям правил безопасности, добавила она.

Благодаря работе волонтеров в прошлом году количество смертельных случаев на железной дороге снизилось почти на 10%.