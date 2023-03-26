Дамам стоит задуматься о своем здоровье

Сегодня на улицах крупных городов часто можно встретить огромное число женщин-водителей. Прогресс не стоит на месте, и дамы активно осваивают управление автомобилем. Однако, как сообщают в экспертном сообществе, это может привести к серьезным последствиям для женского организма.



Тревожной информацией поделилась акушер-гинеколог Валерия Гомзикова. В зоне риска находятся женщины, которые много времени проводят за баранкой. Такое положение тела опасно для женского организма. Резко повышается риск венозного застоя в малом тазу, также может снизиться фертильность.



Такие ухудшения состояния организма могут серьезно снизить возможность зачатия. Слишком активные пользовательницы автомобилей рискуют столкнуться с проблемами при планировании потомства. Также долгое сидение может привести к серьезным заболеваниям яичников и молочной железы.



Доктор подчеркнула, что регулярные физические нагрузки – залог здоровья. Пассивный образ жизни является разрушительным для организма и способен привести к самым плачевным последствиям.

