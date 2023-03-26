Звери опровергли расхожее утверждение

Как известно, отношения между котами и собаками частенько складываются не самым лучшим образом. Однако многие хозяева могут заявить, что в большинстве случаев все происходит ровно наоборот. Очередным доказательством любви между котиками и песиками стало завирусившееся в социальных сетях видео.



На камеру попал момент любви двух домашних питомцев. Судя по всему, хозяева с особым расположением относятся к огненным зверям. Рыжий кот и рыжий корги с комфортом проживают под одной крышей. Животные не испытывают дискомфорт, а наоборот питают друг к другу самые теплые чувства.



Дошло до того, что маленький котик решил вылизать своего шерстяного товарища. Стоит отметить, что корги с готовностью принял ласки хвостатого товарища. Пес вытянул длинный нос и с наслаждением наблюдает за тем, как котик его вылизывает.





Нежности двух шерстяных питомцев вызвали умиление у публики. Людей очень порадовало, что такие не похожие звери нашли общий язык. В комментариях они поделились своими восторгами.

