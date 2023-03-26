Нежности кота и собаки умилили публику – видео

Нежности кота и собаки умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Звери опровергли расхожее утверждение

Как известно, отношения между котами и собаками частенько складываются не самым лучшим образом. Однако многие хозяева могут заявить, что в большинстве случаев все происходит ровно наоборот. Очередным доказательством любви между котиками и песиками стало завирусившееся в социальных сетях видео.

На камеру попал момент любви двух домашних питомцев. Судя по всему, хозяева с особым расположением относятся к огненным зверям. Рыжий кот и рыжий корги с комфортом проживают под одной крышей. Животные не испытывают дискомфорт, а наоборот питают друг к другу самые теплые чувства.

Дошло до того, что маленький котик решил вылизать своего шерстяного товарища. Стоит отметить, что корги с готовностью принял ласки хвостатого товарища. Пес вытянул длинный нос и с наслаждением наблюдает за тем, как котик его вылизывает.



Нежности двух шерстяных питомцев вызвали умиление у публики. Людей очень порадовало, что такие не похожие звери нашли общий язык. В комментариях они поделились своими восторгами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Российские солдаты не смогли сдержать смеха после позорного бегства ВСУ с поля боя - видео

Кадры с комментариями военных появились в Сети

Появились сообщения о мощной атаке на Севастополь

Официально информацию пока не подтверждали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей