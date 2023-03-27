Сергей Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Сергей Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации
Фото: телеграм-канал мэра Москвы
Работы завершат уже в сентябре 2023-го

В Москве насчитывается порядка 250 театров, в которых практически каждый день показывают премьеры. В городе ремонтируют устаревшие площадки и появляются новые. За десять лет в столице открыли и обновили 85 зданий, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал о предстоящем возвращении Театра Эстрады, работы над реставрацией которого подходят к концу. С 1961 года здание не знало капительного ремонта.

"Мы восстановили историческую планировку и интерьеры, в том числе древесный паркет в фойе, живописное панно над сценой. Полностью обновили сцену и зрительный зал. Все работы рассчитываем закончить осенью", – рассказал глава Москвы.

На сцене Театра Эстрады выступали Клавдия Шульженко, Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, Евгений Евтушенко и другие легенды. В скором времени, уверен Собянин, театр станет снова одним из лучших в России.

Реставрация началась в 2020 году. Завершение ожидается уже в сентябре 2023-го. Заменена кровля, смонтированы инженерные системы и сценическое механоборудование, восстановлены несущие конструкции и отреставрированы фасады с проемами. Все внутренние коммуникации также пережили ремонт – при этом удалось восстановить историческую планировку с интерьерами театра. 

Реставрация должна завершиться в сентябре 2023-го.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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