Пригожин о политическом будущем ЧВК "Вагнер": между скотобойней и мясорубкой существует еще рубка и разжиловка

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о возможной политической роли бойцов организации при наступлении смутного времени в России. Он разъяснил, какие этапы существуют между "скотобойней" и "мясорубкой".
Ранее в Сети появилась аудиозапись якобы разговора продюсера Иосифа Пригожина с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым. Во время диалога они резко оценили проведение СВО. Также выдвинулось предположение, что в случае наступления "смутного времени" в России "опричники" и "пригожинцы" будут "махать кувалдами".
Глава ЧВК "Вагнер" отреагировал на возможное участие "музыкантов" в политической жизни страны. Он отметил, что никогда не пробовал управлять "скотобойней". Однако "бахмутской мясорубкой" он управляет успешно, уточнил Пригожин
"Если потребуется, то будем учиться. Тому, кому необходима консультация в кулинарии: скотобойня – это самый первый этап переработки мяса. Бахмутская мясорубка, там, где мы перерабатываем мясо ВСУ, – это финальный этап. Между этими процессами, скотобойней и мясорубкой, существует еще рубка и разжиловка. Но это уже вертикальная интеграция бизнеса, которая, как правило, не очень эффективна ввиду снижения конкуренции. Это мой ответ по поводу “пригожинцев” и “опричников”", – цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Ранее Пригожин заявил, что "музыканты" жертвуют собой в ходе проведения СВО для достижения общей цели. Бойцы ЧВК "Вагнер" стягивают вражеские силы, чтобы их нейтрализовать.
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