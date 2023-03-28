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Пушистые друзья человека регулярно удивляют общественность необычным поведением. Котики и собачки вечно выкидывают нечто эдакое, о чем потом весь день судачат в интернет-пространстве. Большой интерес у публики вызвал видеоролик с котиками, которые посчитали, что относятся к семейству пернатых.
По какой-то неведомой причине три крупных кота решили забраться на дерево. Там они свили настоящее гнездо и с удобством расселись на ветках. Происходящее выглядит весьма эпично – мощные тела котов хорошо видны на голых ветвях дерева.
Пользователей социальных сетей весьма позабавил видеоролик. Некоторые предположили, что коты намеренно пытаются прикинуться птичками для того, чтобы втереться в доверие к пернатым, а затем осуществить на них вероломное нападение. Как бы там ни было, ролик насмешил народ и собрал кучу лайков.
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