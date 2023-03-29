Телецентру "Останкино" присвоен статус технопарка — Собянин

В телевизионный центр инвестируют порядка 1,4 миллиарда рублей

В Москве присвоили статус технопарка еще двум крупным научным и инновационным площадкам – "Останкино" и "Мосмедпарку" в Печатниках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Останкино" будет специализироваться на разработке и производстве теле– и видеоконтента, предназначенных для российских каналов и платформ. Здесь работают 78 компаний с такими ключевыми резидентами, как "Первый канал", НТВ, "Матч ТВ" и многие другие. По планам развития технопарка планируется закупка современного оборудования, модернизация аппаратного и студийного комплексов с общей суммой инвестиций в 1,4 миллиарда рублей.

"Мосмедпарк" в Печатниках специализируется на предоставлении инновационной инфраструктуры с сервисами для фармакологических компаний, а также производителей медиазделий. В этом технопарке работают 33 компании. Планируется ремонт зданий и помещений, модернизация инженерной инфраструктуры с благоустройством территорий. На проект будет потрачено 300 миллионов рублей.

В Москве действует 51 технопарк, семь из них еще строящиеся. Развитие технопарков в Москве продолжается уже больше десяти лет.