Кайфующий в джакузи пес заставил народ обзавидоваться – видео

Кайфующий в джакузи пес заставил народ обзавидоваться – видео
Фото: www.unsplash.com
Жизнь пушистого удалась

За необычными выходками домашних питомцев можно наблюдать вечность. Звери часто копируют поведение своих хозяев, иногда отличить характер домашнего питомца от его владельца сложно. При этом зверьки, также как и люди, стараются жить полной жизнью и получают удовольствие от каждого прожитого дня.

Пушистый пес, которому посчастливилось жить в доме с огромным бассейном, вызвал зависть у интернет-пользователей. Собачка с удобством разместилась в наполненном водой резервуаре и явно кайфует от своей жизни.

Более того, в бассейне был включен режим джакузи, приятное бурление воды массировало тело песика. Пушистый настолько расслабился, что чуть не заснул, прислонив мощную морду к поребрику бассейна. Из пасти кайфующей собачки от удовольствия текут слюни.



В комментариях люди пишут, что с большим удовольствием заняли бы место этой собаки. Действительно, отдых в собственном бассейне может примирить со многими лишениями, которые встречаются в жизни.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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