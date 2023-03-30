Сильнейшая магнитная буря ударит по Земле в ближайшее время

Эксперты выступили с предупреждением

Аномально большая дырка на Солнце развернулась в сторону Земли. Из-за этого явления в боижайшее время планета столкнется с одной из сильнейших магнитных бурь за последнее время, предупреждают специалисты.

Новое отверстие в Сонце по размерам сопоставимо с двадцатью планетами. При нацеливании на нашу планету оно начнет выбрасывать струи солнечного света, которые будут двигаться в сторону планеты с колоссальной скоростью в 3 млн км/ч. В последствии это приведет к магнитной буре, аналогов которой не было последние шесть лет.

Первые проявления начнутся уже утром 1 апреля. Как долго они продлятся – неизвестно. Специалисты полагают, что это будет только первой волной.

Из-за выброса солнечной энергии, помимо магнитной бури, в некоторых регионах появится Северное сияние.

Магнитные бури могут привести к проблемам с передачей телевизионного и радиосигнала. Для людей это черевато сердечными проблемами и бессоницей. Как правило, в такие дни количество инсультов и инфарктов резко растет. Явление может длиться от нескольких часов до пары суток в редких случаях.