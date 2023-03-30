Новый Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек — Сергей Собянин

Новый Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек — Сергей Собянин
Фото: t.me/mos_sobyanin
Объект откроют для движения уже в этом году

Сабуровский мост длиной в 335 метров является частью участка Московского скоростного диаметра. Работы по его строительству уже на завершающей стадии: в 2023 году планируется открытие транспортного движения, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мост появится на южном участке МСД – от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

"Он свяжет между собой два округа – Юго-Восточный и Южный с общей численностью населения 3,3 миллиона человек", – уточнил глава города.

Впереди остались работы по сооружению проезжей части моста, монтаж наружного освещения и архитектурной подсветки с установкой грязезащитных экранов. Объект готов на 85%.

После завершения работ в районе будет организовано движение по основному ходу Московского скоростного диаметра и направленным эстакадам со съездами, Каширскому шоссе, а также по второму Московскому центральному диаметру. Как уточнил Собянин, за одиннадцать лет (с 2011 по 2022) в городе построили и реконструировали 22 моста.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Американский военный развенчал главный миф о ВСУ

Вокруг украинцев строят воздушные замки

"Скормил пилюлю": Путин ударил по НАТО трюком США

Немцы в восторге от ловкости нашего президента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей