Новый Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек — Сергей Собянин

Объект откроют для движения уже в этом году

Сабуровский мост длиной в 335 метров является частью участка Московского скоростного диаметра. Работы по его строительству уже на завершающей стадии: в 2023 году планируется открытие транспортного движения, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мост появится на южном участке МСД – от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

"Он свяжет между собой два округа – Юго-Восточный и Южный с общей численностью населения 3,3 миллиона человек", – уточнил глава города.

Впереди остались работы по сооружению проезжей части моста, монтаж наружного освещения и архитектурной подсветки с установкой грязезащитных экранов. Объект готов на 85%.

После завершения работ в районе будет организовано движение по основному ходу Московского скоростного диаметра и направленным эстакадам со съездами, Каширскому шоссе, а также по второму Московскому центральному диаметру. Как уточнил Собянин, за одиннадцать лет (с 2011 по 2022) в городе построили и реконструировали 22 моста.