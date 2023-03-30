В Подмосковье автоматизировали передачу данных о новорожденных в поликлиники

Роддомы освободят от бумажной рутины

В Московской области информацию о новорожденных начнут автоматически передавать из роддомов в поликлиники. Сведения включают дату рождения ребенка, адрес, номер телефона родителей, данные о здоровье. Об этом заявила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.



"Одна из наших приоритетных задач – цифровизация здравоохранения. Передача данных о новорожденных из роддомов в поликлиники позволит специалисту уделить больше времени консультации родителей и осмотру ребенка", – прокомментировала Стригункова.

Она также добавила, что нововведение освободит работников роддомов Московской области от рутинной бумажной работы.

После выписки из роддома ребенок будет проходить обязательный медицинский осмотр. Мера также необходима для диагностики и предотвращения заболеваний.