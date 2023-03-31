"Модель": резко изменившийся сын Лукашенко свел женщин с ума

"Модель": резко изменившийся сын Лукашенко свел женщин с ума
Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Внешность Николая активно обсуждают в Сети

Младший сын белорусского лидера Александра Лукашенко давно попал под пристальное внимание прессы и общественности. Молодой человек совсем недавно отметил совершеннолетие, однако уже стал объектом вожделения многих представительниц прекрасного пола.

В социальных сетях активно обсуждают недавнее видео с сыном Батьки. Люди обратили внимание, что Николай сильно изменился. За последнее время молодой человек возмужал и совсем не выглядит на свой возраст. Строгие черты лица, природная брутальность и серьезный взгляд добавляют парню солидность.

Кадр: YouTube

В комментариях к видеоролику поклонники Лукашенко-младшего признаются, что в восторге от того, каким красавчиком растет сын президента. Привлекательная внешность молодого человека не дает покоя многим женщинам.

"Николай такой красавчик", "Модель", "Николай скоро будет выглядеть на все 30 лет", "Сын Лукашенко – очень красивый мужчина", – пишут пользователи интернет-пространства.

Источник: ОНТ ✓ Надежный источник
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