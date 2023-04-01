Собака-уборщик заставила народ хохотать – видео

Собака-уборщик заставила народ хохотать – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистая до блеска натерла стекло

Домашние питомцы частенько готовы помочь своим хозяевам в бытовых делах. Некоторые с радостью приносят любимым людям тапочки или газету, кто-то просто готов составить компанию во время отдыха перед телевизором. Настоящим рекордсменом в этом вопросе стала собачка, которая научилась чистить окна.

Любопытно, что для выполнения этой не самой простой задачи песик воспользовался собственным языком. В интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором собака усиленно натирает стекло слюнявым языком.

Стоит отметить, что песик явно прикладывает максимальные усилия для того, чтобы дом его хозяина блестел от чистоты. Впрочем, размазанные по стеклу слюни вряд ли порадуют человека.



Как бы там ни было, интернет-пользователи в восторге. Забавная мордочка пса, который прижимается к окну то языком, то зубами, может рассмешить любого. Видеоролик набрал множество лайков и просмотров.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Американский производитель ракет для HIMARS столкнулся с неожиданной проблемой

Киеву не на что рассчитывать

В США хотят вышвырнуть россиян из-за задержания журналиста в России

Инициатива касается не всех граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей