Пушистая до блеска натерла стекло

Домашние питомцы частенько готовы помочь своим хозяевам в бытовых делах. Некоторые с радостью приносят любимым людям тапочки или газету, кто-то просто готов составить компанию во время отдыха перед телевизором. Настоящим рекордсменом в этом вопросе стала собачка, которая научилась чистить окна.



Любопытно, что для выполнения этой не самой простой задачи песик воспользовался собственным языком. В интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором собака усиленно натирает стекло слюнявым языком.



Стоит отметить, что песик явно прикладывает максимальные усилия для того, чтобы дом его хозяина блестел от чистоты. Впрочем, размазанные по стеклу слюни вряд ли порадуют человека.





Как бы там ни было, интернет-пользователи в восторге. Забавная мордочка пса, который прижимается к окну то языком, то зубами, может рассмешить любого. Видеоролик набрал множество лайков и просмотров.