Глоба назвала самую опасную дату в апреле - нужно быть насторже

В это время ожидается активность ретроградного Меркурия

Астролог Тамара Глоба опубликовала на своем канале новый прогноз для всех представителей зодиакального круга на текущий месяц. Она отметила, что апрель связан со знаком Овна – людей, родившихся под этой звездой, как правило, любят все.

В астрологии это время связано с началом нового года. Многих могут поджидать важные перемены в жизни в сфере личной жизни, карьеры и других. Событий будет много, они будут влиять на все, что произойдет с человеком в ближайшие 12 месяцев.

Тяжелей всего придется прирожденным лидерам. Перед ними возникнут новые испытания, потребуется доказывать свое положение в обществе. Ожидается также один день, который может стать для некоторых крайне нехорошим. По ее словам, самой опасной датой апреля является 20-е число, когда ожидается солнечное затмение. Сопровождать его будет ретроградный Меркурий.

Тамара Глоба посоветовала всем, кто испытывает опасения перед этим явлением, немного затаиться, быть осторожнее и не высовываться.