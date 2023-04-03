За мгновение до смерти Татарский сказал роковую шутку

Погибший доверял подозреваемой по делу о совершении теракта

В минувшее воскресенье военкор Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. На участника боевых действий в Донбассе было совершено покушение во время творческой встречи в местном кафе.

Известно, что причиной произошедшего стала статуэтка, подаренная ему одной из посетительниц. Сперва ее не хотели пропускать в здание, поскольку полагали, что сувенир может быть опасен. Однако сам Татарский настоял, чтобы девушку пропустили к нему на сцену.

Очевидцы вспоминают, что военкор был в хорошем расположении духа и даже отпускал шутки. Одну из них он сказал за мгновение до смерти, когда попросил принести ему подарок.

"Он сказал: "Неси сюда. Заодно и проверим". Вот и проверил", – рассказали люди в кафе.

По их словам, после этого она поспешила покинуть зал, но Татарский попросил ее остаться. Подозреваемая расположилась неподалеку. Очевидцы утверждают, что никаких подозрений девушка не вызвала, поскольку произнесла хорошую речь и сам блогер был ранее с ней знаком. До этого она уже дарила ему презенты, и Владлен называл ее по имени Настя.