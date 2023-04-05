Пушистый научился телепортироваться

Хвостатые и усатые обитатели дома всегда становятся полноправными членами семейства. Появление котиков и собачек в квартире приносит серьезные перемены в жизни двуногих обитателей дома. О выкрутасах пушистиков слагают легенды. Мохнатый рыжий кот навел шороху в интернет-пространстве своими удивительными способностями.



Хозяйка наблюдала за шалостями кота со второго этажа, на котором располагается ее спальня. Оттуда открывается прекрасный обзор на кухню, где орудовал маленький бандит. Девушка решила записать преступление котика на видеокамеру. Хвостатый явно не является фанатом чистоты – на кухне он устроил небольшой погром.



В какой-то момент кот заметил, что за ним следят, да еще и вероломно записывают каждый его шаг на видеокамеру. Судя по всему, такое поведение человека взбесило котика, и на секунду он пропал из поля зрения хозяйки.



Внезапно она услышала странный звук и резко повернула камеру в сторону своей постели. Удивительно, но хвостатый бандит уже сидел там. Хозяйка даже взвизгнула, потому что перемещение с такой скоростью действительно вселяет ужас.



