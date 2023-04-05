Какие продукты чаще всего приводят к отравлению

Всего существует семь продуктов

Неправильный режим хранения или приготовления могут сделать из безобидного продукта крайне опасный для здоровья. Всего их существует семь.

Первый – рыба и морепродукты. При неправильном хранении они вырабатывают вредный для организма токсин гистамин, который может привести к отравлению. Лучше быть при их употреблении очень внимательными.

Второй – птица. Опасным является сырое или недоваренное мясо из-за бактерий Campylobacter и Salmonella. Они могут выживать в продукте до тепловой обработки.

Третий – мясные деликатесы. При несоблюдении правил гигиены во время производств в них способны сохраняться вредные микроорганизмы, которые приводят к отравлению.

Четвертый – овощи и листовая зелень. Чаще всего это работает со шпинатом, салатом, капустой, сельдереем и помидорами. Перед употреблением их следует всегда промывать.

Пятый – молочные продукты. Это касается в основном тех, которые не прошли пастеризацию.

Шестой – яйца. Если их есть сырыми или недоваренными, риск получить отравление будет высоким. Все из-за сальмонеллы, которая способна проникать внутрь яиц.

Седьмой – рис. Все дело в том, что продукт может быть заражен спорами, способными вырабатывать вредные токсины.