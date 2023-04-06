Решаем проблему весеннего гиповитаминоза

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Постепенно уходят холода, радует весеннее солнце, чувствуется, что лето уже не за горами. Но наш организм не может ждать, когда придёт долгожданное тепло, появятся свежие фрукты и овощи. Именно в межсезонье, когда накопленные за прошлогоднее лето витамины уже израсходованы, он нуждается в наибольшей поддержке.
Из-за дефицита минералов и витаминов становится сухой кожа, повышается ломкость ногтей, секутся волосы, могут ухудшаться зрение и появляться кровоточивость дёсен. Нередко обостряются хронические заболевания. Раздражительность, апатия, сонливость – тоже частые симптомы авитаминоза.
При этом, как утверждают эксперты, даже при оптимальном по калорийности рационе с использованием натуральных экологически чистых продуктов жители России всё равно недополучают около 20% необходимых витаминов. Только 14% взрослого населения страны обеспечивает себя витаминами полностью.
Решать эту проблему помогают витаминно-минеральные комплексы. Они позволяют укрепить иммунную систему, повысить защитные силы организма, поддержать его при физических и умственных нагрузках. Одним из наиболее известных препаратов в этой категории является витаминно-минеральный комплекс Компливит, который производится на одном из самых передовых российских фармацевтических предприятий – уфимском витаминном заводе "Уфавита". Комплекс имеет сбалансированный состав важнейших витаминов и минералов, совместимость которых обеспечивается современной технологией раздельного гранулирования. Благодаря этой технологии витамины и минералы попадают в ЖКТ в неизмененном виде и всасываются в кровь так же, как и полезные вещества из продуктов питания. Как отмечает доктор медицинских наук, профессор по кафедре фармакологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Елена Николаевна Карева, этот витаминно-минеральный комплекс разработан специально для жителей России, с учётом особенностей климата и пищевой физиологической потребности россиян.
Важно отметить и очень широкую продуктовую линейку бренда: здесь есть средства для женской красоты, общеукрепляющие препараты, Компливит для детей и для женщин старше 45. Высокое качество и широкий ассортимент дополняются доступной ценой.
Нередко можно услышать – вот, мол, наши предки ничего не знали про поливитамины, как-то без них обходились и нормально себя чувствовали. Но тут надо учитывать, что условия жизни, экология стали совершенно другими: мы в большом городе за пару часов получаем свободных радикалов больше, чем наши предки за всю свою жизнь. А, значит, нам необходимы витамины-антиоксиданты. Следует так же помнить, что значительно ускоряют потерю организмом полезных веществ курение и алкоголь.
Поэтому прием витаминно-минеральных комплексов, в сочетании с правильным, сбалансированным питанием, физической активностью и полноценным сном позволит вам восстановиться после долгого холодного сезона и встретить лето в хорошей форме и прекрасном настроении.
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