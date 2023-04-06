Пернатый решил повеселиться

Почти в каждой российской семье есть домашние животные. Обычно дело ограничивается собаками и котами, но иногда люди идут дальше и заводят кого-нибудь поэкзотичнее. Настоящий фурор в интернет-пространстве устроил белый хулиганистый попугай.



Зверек решил, что пришло время развлечений и задумал прокатиться по перилам. Судя по кадрам, попугай вылетел на общую лестничную клетку и там предался безудержному веселью. Пернатый уселся на верхнюю секцию перил, поудобнее ухватился когтистыми лапками, а за тем со свистом скатился вниз.



Пользователи социальных сетей с огромным любопытством наблюдали за выкрутасами белого попугая. Необычное развлечение птички весьма удивило народ. Люди пишут, что и подумать не могли, что пернатые способны на такие необычные развлечения.





Забавный видеоролик порадовал народ – просмотр такого развлекательного контента позволяет отвлечься от тревожных мыслей. Попугайчик стал новой звездой интернета.

