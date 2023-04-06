Попугай-хулиган насмешил народ - видео

Попугай-хулиган насмешил народ - видео
Фото: www.unsplash.com
Пернатый решил повеселиться

Почти в каждой российской семье есть домашние животные. Обычно дело ограничивается собаками и котами, но иногда люди идут дальше и заводят кого-нибудь поэкзотичнее. Настоящий фурор в  интернет-пространстве устроил белый хулиганистый попугай.

Зверек решил, что пришло время развлечений и задумал прокатиться по перилам. Судя по кадрам, попугай вылетел на общую лестничную клетку и там предался безудержному веселью. Пернатый уселся на верхнюю секцию перил, поудобнее ухватился когтистыми лапками, а за тем  со свистом скатился вниз.

Пользователи социальных сетей с огромным любопытством наблюдали за выкрутасами белого попугая. Необычное развлечение птички весьма удивило народ. Люди пишут, что и подумать не могли, что пернатые способны на такие необычные развлечения.



Забавный видеоролик порадовал народ – просмотр такого развлекательного контента позволяет отвлечься от тревожных мыслей. Попугайчик стал новой звездой интернета.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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