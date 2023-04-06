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Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала видеообращение бойцов штурмового отряда ЧВК "Вагнер", на котором они поблагодарили девятилетнего Тимира за помощь своему коллеге.
В своем обращении бойцы также выразили слова признательности и родителям 9-летнего мальчика, а также школе, в которой он учится.
"Тимир, ты красавчик! Парень, которому ты помог, воевал вместе с нами, в нашем штурмовом отряде. Спасибо тебе огромное от всех наших бойцов за помощь ЧВК "Вагнер", — говорят бойцы на видео.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщило о том, что совет командиров принял решение о награждении Тимира медалью за содействие и сотрудничество.
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