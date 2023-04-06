Катастрофа переломного момента: что ждет Россию в апреле 2023 года

Катастрофа переломного момента: что ждет Россию в апреле 2023 года
Фото: www.unsplash.com
Астролог поделилась пугающим прогнозом

Сегодня ситуация на международной арене и в обществе накалена до предела. Многие люди чувствуют, что скоро произойдут некие события, которые резко изменят устройство мира. Это подтверждает и прогноз знаменитого астролога Светланы Драган.

Эксперт по космическим объектам уверена, что апрель текущего года станет переломным моментом. По ее прогнозам, Российскую Федерацию ждет некая катастрофа, которая отразиться на жизни каждого человека.

Под гнетом событий, по прогнозу астролога, произойдет радикализация общества. Также прогнозируются серьезные перемены в курсе власти. В целом, весенний период окажется судьбоносным.

Какая конкретно катастрофа ждет наше государства, звезды пока не раскрыли. Возможно, речь идет о применении какого-то нового оружия на территории проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины. Впрочем, не исключено, что будет оказано некое внешнее воздействие.

Стоит отметить, что тяжелое психологическое состояние самым негативным образом влияет на работу мозга. Об этом пишет издание "МИР24". Как бы не развивались события, важно держать себя в руках.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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