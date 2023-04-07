Десантировавшийся с потолка кот перепугал весь дом – видео

Десантировавшийся с потолка кот перепугал весь дом – видео
Фото: www.unsplash.com
Мелкий шпион раскрыл свое укрытие

Видеоролики с выкрутасами домашних животных – отдельный вид интернет-развлечений. Наблюдать за проделками живности можно вечно. Особенно в этом вопросе выделяются котики, которые регулярно радуют своих хозяев странными выходками. На этот раз в социальных сетях обсуждают маленького кота-десантника.

Пушистый шпион устроил себе логово в весьма необычном месте – каким-то образом малыш забрался под материал, которым был отделан потолок. Судя по всему, там некоторое время котик разгуливал в свое удовольствие. Однако в какой-то момент потолок перестал выдерживать вес пушистика. В итоге перекрытия под ним развалились.



Любящие хозяева с ужасом наблюдали за тем, как котик громит их дом. На запись попали эпичные кадры, на которых сначала падают части перекрытия, а потом с грохотом вываливается рыжий шпион. Интернет-пользователи пришли в восторг от такого контента и от души похохотали.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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