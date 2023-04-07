В Московской области заработал цифровой сервис по паллиативной помощи

В Московской области заработал цифровой сервис по паллиативной помощи
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Сервис разработан Минздравом Московской области и подмосковным Центром развития цифровых технологий

Онлайн-сервис "Паллиативная помощь" запустился в Подмосковье. На площадке представлены адреса оказывающих паллиативное лечение больниц, советы, рекомендации, анонсы мероприятий.

По словам первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, цифровой сервис призван информировать жителей региона о возможностях паллиативной медицины.

"В прошлом году запустили круглосуточный колл-центр паллиативной помощи, а также координационный центр. Теперь запускаем информационный портал", – прокомментировала Стригункова.

Сервис разработан Минздравом Московской области и подмосковным Центром развития цифровых технологий.

Паллиативная медицина предотвращает и облегчает опасные заболевания, выявляя болезни на ранних стадиях и оказывая пациентам психологическую поддержку.

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