«Я мало осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте: Пригожин о ситуации на фронте

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ему ничего неизвестно о действиях российской армии на территории Бахмута (Артемовск) и захвате железнодорожного вокзала, за который ведут бои "оркестранты".

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте. Комментируя новости о ситуации на фронте Пригожин отметил, что мало осведомлен о действиях российской армии, но в Бахмуте их не видел.

"Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК "Вагнер" ведут там ожесточенные бои", — приводит слова основателя формирования пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин сообщил, что "вагенеровцы" взяли под контроль здание городской администрации в Бахмуте и водрузили на него российский флаг.