Почему россиянам настоятельно советуют пить кофе

Споры о вреде и пользе напитка продолжаются

Сегодня многие жители нашей страны не представляют свой день без чашечки ароматного кофе. При этом существуют немало экспертов, которые указывают на вредность этого продукта. Впрочем, по заверениям других, кофе – незаменимый спутник человека.



В первую очередь, в составе этого напитка есть кофеин, который помогает взбодрить нервную систему, что особенно важно для работников интеллектуальных сфер. Также кофеин помогает избавиться от усталости и восстановить физические силы.



Более того, в кофейных зернах есть необходимые организму жиры, соли, щелочи, кислоты, белки и сырая клетчатка. Все эти полезные элементы нужны для бесперебойной работы организма. А еще в ароматном напитке есть дубильные вещества и алкалоиды, которые являются натуральными антиоксидантами.



Выпить чашечку хорошего кофе – отличная идея. Разумеется, если организм хорошо реагирует на этот напиток. Однако, в любом случае, злоупотреблять им не стоит. Для того чтобы не навредить здоровью, все необходимо делать в меру.

