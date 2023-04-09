Ушлый пес оседлал пылесос и устроил гонки по квартире – видео

Пушистый придумал необычное развлечение

Хозяева домашних питомцев с большим удовольствием наблюдают за течением их жизней. Частенько коты и собаки дарят владельцам позитивные эмоции, устраивая необычные представления. Все интернет-пространство расхохоталось в голос, увидев, что учудил пес-выдумщик.



Судя по всему, хвостатому лень самостоятельно двигать лапками для того, чтобы перемещаться по квартире. Он подробно изучил имеющиеся в доме приспособления и справедливо рассудил, что робот-пылесос может отлично сыграть роль транспортного средства.



Песик с радостью оседлал технику и с довольным видом начал разъезжать по комнате. Кажется, пушистый решил устроить импровизированные гонки, однако остальные обитатели дома не поддержали его энтузиазм и остались с недоумением наблюдать за выкрутасами товарища.





А вот пользователи Сети пришли в восторг. Действительно, редко можно увидеть такого сообразительного пса, сумевшего обзавестись личным домашним автотранспортом.

