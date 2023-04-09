Ушлый пес оседлал пылесос и устроил гонки по квартире – видео

Ушлый пес оседлал пылесос и устроил гонки по квартире – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый придумал необычное развлечение

Хозяева домашних питомцев с большим удовольствием наблюдают за течением их жизней. Частенько коты и собаки дарят владельцам позитивные эмоции, устраивая необычные представления. Все интернет-пространство расхохоталось в голос, увидев, что учудил пес-выдумщик.

Судя по всему, хвостатому лень самостоятельно двигать лапками для того, чтобы перемещаться по квартире. Он подробно изучил имеющиеся в доме приспособления и справедливо рассудил, что робот-пылесос может отлично сыграть роль транспортного средства.

Песик с радостью оседлал технику и с довольным видом начал разъезжать по комнате. Кажется, пушистый решил устроить импровизированные гонки, однако остальные обитатели дома не поддержали его энтузиазм и остались с недоумением наблюдать за выкрутасами товарища.



А вот пользователи Сети пришли в восторг. Действительно, редко можно увидеть такого сообразительного пса, сумевшего обзавестись личным домашним автотранспортом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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