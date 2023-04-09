Что нужно сделать в апреле в огороде и в каком порядке

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В самом разгаре второй месяц весны, а значит заядлые огородники все больше внимания уделяют своим владениям. Как известно, сад требует особого ухода и начинать манипуляции на огороде нужно уже ранней весной.
Для начала следует разобраться с посадкой овощей на рассаду. В начале апреля нужно посеять огурчики, а к концу можно переходить к тыквам и кабачкам.
Также в первые недели апреля следует посадить на "подращивание" такие цветы, как лилии и георгины. Если не пропустить этот шаг, бурные краски в вашем саду станут предметом зависти соседей.
Последние недели апреля – лучшее время для закаливания растений. Домашнюю рассаду нужно подносить к открытым окнам сначала на 15 минут, а затем на полчаса и далее по увеличению.
Как только апрель начнет радовать солнечными лучами, самое время убрать укрытие с чеснока. В парниках можно посадить редиску, укроп, а также лук на зелень.
В двадцатых числах начинаем перекапывать грядки, а затем сеем морковку, репку, петрушку и горох.
К середине апреля нужно закончить обрезку плодовых деревьев и провести первую подкормку садовых культур.
Если погода позволяет, апрель – отличное время для того, чтобы снять утеплитель с растений. К концу апреля начинаем пересаживать многолетники.
Участи незалежных не позавидуешь