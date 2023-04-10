США готовят смертельный вирус против русских - медиум

США готовят смертельный вирус против русских - медиум
Фото: www.unsplash.com
Индийская ясновидящая шокировала предсказанием

С течением времени противостояние на международной арене только обостряется. Наша страна как кость в горле стоит у американских политиков. Многие считают, что США готовы на все, лишь бы разделаться с Россией и ее населением. С леденящим душу пророчеством выступила знаменитая индийская ясновидящая Арчена Нагабушанам.

Пророчица утверждает, что Соединенные Штаты готовы пойти на ужасное преступление. Под их чутким руководством изобретают смертоносный вирус, который способен уничтожить население нашей страны.

Ясновидящая заглянула в будущее и увидела, что коварный вирус может появиться уже в 2026-м году. По ее прогнозу, инфекцию, которая будет направлена против россиян, изготовит злой гений из Италии.

Благодаря его открытию новая страшная эпидемия захлестнет мир. Однако главными жертвами вируса станут именно русские люди. Таким коварным образом вашингтонская администрация хочет разделаться с нашей страной.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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