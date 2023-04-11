Администрация Анапы потребовала через суд ликвидации коттеджного поселка "Златоград"

Спорный земельный участок, где построены дома, имеет статус сельхозугодий

Анапский районный суд Краснодарского края удовлетворил шесть исков мэрии Анапы о сносе жилых коттеджей в селе Варваровка. Еще три аналогичных иска находятся в стадии рассмотрения. После вступления решений суда в законную силу собственники домов будут обязаны их демонтировать.

Судебная тяжба развернулась вокруг коттеджного поселка "Златоград", расположенного в трех километрах от Анапы. В 2014 году владелец участка перевел его в категорию разрешенного использования – садово-дачное хозяйство. Вскоре на территории началось активное строительство жилых домов. Однако, как сообщает РБК, в 2020 г. вопрос попал в поле зрения прокуратуры. Была организована проверка, по итогу которой было вынесено постановление отменить решение о смене вида пользования территорией. После этого в 2020-21 г.г. мэрия Анапы вернула землям в Варваровке статус сельскохозяйственных, пишет "Коммерсант".

Поскольку на сельхозугодьях капитальное строительство и размещение частных домов не предусматривается, а собственники сносить их добровольно не стали и продолжили застройку, власти города-курорта обратились в суд. Там установили, что дома были возведены без соответствующих разрешений, следовательно, являются самостроем, подлежащим сносу.

"На этой территории строительство капитальных объектов не предусмотрено. Эти объекты возводятся и возводились без оформления разрешительной документации в установленном порядке", – заявил уже в мае 2022 года главный специалист отдела муниципального земельного контроля управления муниципального контроля администрации Анапы Виктор Давыдов.



"Суд находит установленным, что вышеуказанные земельные участки, находящиеся в собственности ответчика, расположены в зоне сельскохозяйственных угодий. (…) С учетом представленных доказательств стороной истца, материалов дела, суд полагает необходимым признать самовольными постройками объекты недвижимости", -

– постановил Анапский районный суд.

По закону постройки необходимо демонтировать в течение 30 дней после вступления в силу судебного решения. За промедление предусмотрен штраф в размере 20 тыс. рублей за каждый день просрочки.