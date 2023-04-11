Таксы с огромной веткой устроили таран прохожих – видео

Таксы с огромной веткой устроили таран прохожих – видео
Фото: www.unsplash.com
Упорство малышей удивило народ

Видеоролики с необычными выкрутасами домашних животных пользуются особой популярностью в интернет-пространстве. За поведением братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно. Социальные сети взорвались от видеоролика, на котором две очаровательные таксы устроили таран толпы людей.

Песики прекрасно проводили время на прогулке. Неожиданно их внимание привлекла огромная ветка. Судя по всему, собачки очень любят бегать за палочкой и получают огромное удовольствие от этой игры. Громадная палка восхитила песиков.

Таксы схватили ветку с двух концов и побежали вместе с ней по прогулочной дорожке. Это место явно пользуется большой популярностью у любителей проводить время на свежем воздухе. В итоге песики вместе с мощным тараном врезались в прохожих.



Впрочем, никто из "пострадавших" людей не обижался. Милые таксы выглядели очаровательно. Интернет-пользователи также бурно отреагировали на забавный видеоролик и написали много веселых комментариев под ним.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Армия России обрушила "Солнцепеки" на голову украинских боевиков

Позиции противника сровняли с землей

В России формируют спецгруппы для уничтожения танков НАТО

Разработана целая методика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей