Таксы с огромной веткой устроили таран прохожих – видео

Упорство малышей удивило народ

Видеоролики с необычными выкрутасами домашних животных пользуются особой популярностью в интернет-пространстве. За поведением братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно. Социальные сети взорвались от видеоролика, на котором две очаровательные таксы устроили таран толпы людей.



Песики прекрасно проводили время на прогулке. Неожиданно их внимание привлекла огромная ветка. Судя по всему, собачки очень любят бегать за палочкой и получают огромное удовольствие от этой игры. Громадная палка восхитила песиков.



Таксы схватили ветку с двух концов и побежали вместе с ней по прогулочной дорожке. Это место явно пользуется большой популярностью у любителей проводить время на свежем воздухе. В итоге песики вместе с мощным тараном врезались в прохожих.





Впрочем, никто из "пострадавших" людей не обижался. Милые таксы выглядели очаровательно. Интернет-пользователи также бурно отреагировали на забавный видеоролик и написали много веселых комментариев под ним.

