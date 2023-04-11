Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова приехала в один из московских пунктов отбора на военную службу по контракту. Звезда отечественного кино решила выразить поддержку военнослужащим, которые отправляются на службу Родине.
"Я на самом деле горжусь этими людьми. Очень здорово, очень важно, что все-таки у нас страна Россия – страна мужественных, настоящих мужчин", – поделилась Апексимова.
Актриса дала оценку условиям в пункте – как призналась сама, была "шокирована" уровнем организации. Не было толп и суматохи – все прекрасно знали, куда идти и что делать.
"И сотрудники знают свое дело", – добавила Ирина.
Единый пункт работает с 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Вся необходимая информация о работе пункта и условиях набора на контрактную службу доступна по телефону 117 или на портале mos.ru.
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