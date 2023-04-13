Врач рассказала, как искусственный интеллект помогает медикам ставить диагноз

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Власти Москвы продолжают внедрять технологии искусственного интеллекта в столичную систему здравоохранения. Умный помощник имеется у каждой взрослой поликлиники в городе. С 2023 года он помог поставить более миллиона предварительных диагнозов.
Пока технологии на основе ИИ применяются в лучевых исследованиях и диагностике. В первом случае используется технология компьютерного зрения, нейросеть анализирует цифровые снимки на предмет патологий, после чего передает информацию врачу.
Такие "глаза" выявляют ковид, инсульт, ишемическую болезнь сердца, заболевания молочной железы, эмфизему и рак легких, остеопороз, сколиоз, плоскостопие, гидроторакс, грыжа позвоночных дисков и многие другие заболевания.
Принцип ИИ в принципе прост: нейросеть ищет на обезличенных снимках патологию, которая уже имеется в ее собственной базе.
"Алгоритмы работают над распознаванием изображений, выявлением на них проблемных областей. То есть врачу предъявляются не все снимки, а только те, где искусственный интеллект обнаружил какие-то "неспокойные места", – объяснила принцип работы ИИ глава отдела томографии Smart Engines, кандидат физико-математических наук Марина Чукалина.
Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) работает схожим образом. Основное отличие – она занимается анализом жалоб и анамнеза пациента, а не снимков. По словам главврача поликлиники № 2 Натальи Шиндряевой, система также анализирует полученные данные, сверяя ее с собственной базой знаний, а затем ставит предварительный диагноз. Иными словами, ИИ делает практически все, необходимое медику для постановки итогового диагноза.
"Система предлагает именно предварительные диагнозы, которые требуют от врача вдумчивого анализа и какого-то дополнительного или уточняющего обследования для того, чтобы установить уже окончательный диагноз", – указала главврач.
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