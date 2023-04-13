"Перегруз биополей Байдена и Путина": что ждет Россию в 2023 году

"Двойки" тяжело обходятся всему миру

Завершившийся 2022 год для многих стал периодом серьезных испытаний. Перемены на международной арене внесли изменения в жизни большинства жителей нашей страны. По прогнозам экспертов, наступивший 2023 год также будет достаточно тяжелым, но все же более спокойным.



Консультант-нумеролог Елизавета Красковская напомнила, что в нумерологии двойки традиционно связывают с трудностями и испытаниями. В порядковом номере текущего года их всего две, что вселяет определенный оптимизм. Однако испытания все равно ждут жителей нашей страны.



Нумеролог особо отметила, что, по ее прогнозу, мощное энергетическое противостояние просматривается через даты рождений двух основных мировых лидеров – нашего президента Владимира Путина и американского руководителя Джо Байдена.



Специалист уверяет, что конфликтная ситуация развернулась из-за "перегруза биополей" Байдена и Путина. Данное противостояние не завершится на протяжении всех отношений двух президентов.

"Возможно, с уходом Байдена от власти в Соединенных Штатах Америки ситуация в мире станет менее напряженной", – считает эксперт по цифрам.

