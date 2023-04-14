Диетолог предупредил россиян о вреде пасхальных куличей

Наедаться такой едой точно не стоит

При употреблении пасхального кулича необходимо знать меру – все-таки, речь идет о вредной выпечке, указал диетолог Алексей Кабанов.

Эксперт уточнил, что хватит вполне одного или двух кусочков, чтобы не нанести вред здоровью. Важно помнить о противопоказаниях и рисках. Праздничное блюдо на Пасху – всегда источник сахара и рафинированных углеводов, о чем должны помнить люди с нарушениями метаболизма и диабетом.

Поэтому избыток в употреблении куличей недопустим, если вы не хотите испортить печень. Медики в принципе считают пасхальные дни опасными для этого органа: после длительного воздержания в Великий пост организм испытывает колоссальную нагрузку из-за поедания яиц и сладостей.

"Ожирение – не только фактор риска развития многих хронических болезней, но и самостоятельное заболевание, требующее лечения и в первую очередь контроля питания. Злоупотребление сдобной выпечкой может привести к набору лишних килограммов и общему ухудшению самочувствия", – отметил Кабанов.