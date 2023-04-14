Гоняющая пса курица уморила народ – видео

Пернатая приняла вызов

Домашние питомцы постоянно развлекают своих хозяев забавным поведением. Веселее всего наблюдать за живностью в естественных для нее условиях. Необычные развлечения курицы и домашнего пса заставили народ хохотать от души.



Судя по всему, представители животного мира прекрасно сосуществуют на одном земельном участке. Более того, птичка и собачка сумели подружиться и даже вместе играют. Стоит отметить, что больше всего в этом заинтересован большой пес. Пушистому явно хочется активной жизни – игры в догонялки любят многие собаки.



Для того чтобы привлечь свою пернатую подругу к развлечению, собаке пришлось постараться. Сначала песик спровоцировал курицу, швырнув в ее сторону футбольный мяч. Пернатая с готовностью приняла вызов и начала гонять мохнатого хулигана по всему участку.





Хозяева зверинца от души посмеялись и записали все происходящее на видеоролик. Теперь подивиться необычному поведению зверей могут все пользователи социальных сетей.

