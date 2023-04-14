«Я здесь бизнесом занимаюсь с 1990 года»: Пригожин отметил, что власти Петербурга не в силах запретить ему вести проекты

«Я здесь бизнесом занимаюсь с 1990 года»: Пригожин отметил, что власти Петербурга не в силах запретить ему вести проекты
Фото: кадр из видео
Так предприниматель прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию

Предприниматель Евгений Пригожин выразил уверенность, что русскому народу нельзя ничего запретить, ибо в конечном итоге это заканчивается крайне плохо. Так он прокомментировал гуляющую в соцсетях информацию о решении губернатора Александра Беглова запретить вести ему все городские проекты в Петербурге.

По словам Пригожина, бизнесом в Северной столице он занимается с 1990 года, а во всех релизах его упоминают не иначе как "бизнесмен".

"Запретить мне заниматься здесь бизнесом – то же самое, что запретить бабам рожать, а горожанам – дышать",

– резюмировал предприниматель.

Таким образом Пригожин отреагировал на запрос от издания "Петербург Ньюс", журналисты просили прокомментировать появившуюся ранее в СМИ и соцсетях информацию. "Евгений Викторович, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов якобы потребовал от городских властей запретить все ваши городские бизнес-проекты. Можете прокомментировать эти сообщения?", – говорится в запросе издания, опубликованном пресс-службой "Конкорда". 

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