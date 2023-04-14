Искренний сервис: Сергей Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор"

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Свыше 1500 администраторов из офиса "Мои документы" работают в 230 медицинских учреждениях. К концу 2023 года сотрудники центров государственных услуг будут работать во всех поликлиниках Москвы, указал мэр города Сергей Собянин.
"В 2020 году в Москве стартовал проект “Мой администратор” – тогда впервые сотрудники офисов “Мои документы” стали помогать в медучреждениях. В 2022 году проект расширили на всю сеть взрослых поликлиник, а также детских, в которых завершился капитальный ремонт", – написал Собянин.
Основной принцип работы сотрудников офиса – "Человек на первом месте". Администраторы первыми встречают посетителей поликлиник, помогая распечатать талон, уточнить график приема медиков и решить все вопросы, которые возникли у пациентов.
"Все это создает положительный настрой и комфортный эмоциональный фон, что так необходимо пациентам. Перед началом работы в поликлиниках сотрудники проходят специальную подготовку в академии искреннего сервиса", – указал глава Москвы.
В 230 медицинских учреждениях Москвы работают 1500 администраторов офисов "Мои документы".
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