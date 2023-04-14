Единое ничто: в издательстве ЭКСМО вышла книга об эволюции мышления

В книге рассматривается проблема эволюции мышления на разных этапах развития жизни, человеческого общества, а также техники

Издательство ЭКСМО выпустило новую книгу философа-энциклопедиста А.В. Сафронова под названием "Единое ничто: эволюция мышления от древности до наших дней". Автор книги делает вывод, что мышление развивается от более простых логических форм к более сложным. Такой подход позволяет включить в общую эволюцию "разума" не только животных и человека, но и системы искусственного интеллекта, и показать, где ИИ находится в эволюционном смысле по отношению к человеку.

Автор указывает: "Чем больше измерений смысла включает поступок или решение, тем больше этот поступок или решение требует психического ресурса сознания. То есть психическое по своей структуре зависит от логического". Но для разработки такого подхода А.В.Сафронов предлагает перейти к иерархической системе логик: "Традиционно в логике принято, что те или иные суждения могут быть истинными или ложными. Однако мы полагаем, что может быть разработана иерархия логик, в которой логика знания, то есть логика с критерием "истинно-ложно", есть только один из элементов общей иерархии. Но возможны логики и более строгие, и менее строгие".

В книге также поднимается вопрос о современном человеке, с точки зрения тех форм мышления, которые ему присущи. Автор затрагивает социальные и мировоззренческие вопросы, такие как справедливость, смысл жизни, роль государства и общества, религии и науки в жизни людей. По мнению Сафронова, со времён Сократа человек жил убеждениями, то есть сконструированными для целей общества системами знаний, но за последние столетия мышление совершило новый скачок, что повлекло серьёзные социальные, культурные и общественные изменения. Сегодня, пишет автор, логическая структура мышления человека ближе всего к понятию надежда, но не в бытовом, а в строго логическом смысле.

Автор рассуждает о том, что сегодня мы наблюдаем перерождение человека убеждённого в человека надеющегося. Этот процесс связан с кризисом института убеждённости вообще. Он пишет: "Фактически человек убежденный просто обьявил, что вечная жизнь (души) лучше конечного существования. И никто не собрался противопоставить этому хоть что-то. А это значит, что ради вечной жизни можно сотворить или натворить очень многое. Идея вечной жизни выглядит сегодня как подмена смысла жизни".

Профессор РГГУ А.В. Марков считает Сафронова системным последователем англоязычного философа австралийского происхождения Девида Чалмерса, но отмечает, что последняя книга Сафронова выходит за рамки чалмерсианской "трудной проблемы" сознания. Он пишет: "Современная философия, при всех её достижениях последних лет, рискует впасть в соблазн готовых сюжетов, когда даже самые общие слова, такие как "сознание" или "смысл", обрастают частными ассоциациями. Философии вновь требуется предельная строгость, готовность задавать вопросы до тех пор, пока все эти ассоциации не будут вынесены за скобки. Новая книга Алексея Сафронова – блестящий опыт такой методической выверенности, которая требует правильного распределения ролей только ради того, чтобы высказывание было осмысленным, с какой бы точки зрения или позиции оно ни произносилось".