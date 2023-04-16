Четыре котенка устроили чихуахуа когтистый массаж – видео

Четыре котенка устроили чихуахуа когтистый массаж – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыши облепили шерстяного товарища

Многие семьи с особой любовью относятся к домашним животным. Часто люди не могут ограничиться несколькими питомцами и заводят целый выводок пушистиков. Огромную популярность в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором запечатлен день из жизни семейства с четырьмя котятами и очаровательным чихуахуа.

Животные очень ладят между собой. Действительно, в детском возрасте котики и песики особенно милы и нуждаются в ласке от всех окружающих. Так, котятки решили понежиться в компании миниатюрной собачки. Усатые забрались на тельце чихуахуа и начали активно по нему ерзать.



Собачке такое времяпрепровождение пришлось по вкусу. Маленькие когтистые лапки проворно сновали по телу чихуахуа, доставляя ему удовольствие. Такой профессиональный когтистый массаж никого бы не оставил равнодушным. Песику очень повезло, что он живет в семье, где есть такие очаровательные крошки-массажисты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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