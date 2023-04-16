В Московской области стартовал новый сезон поисковых работ "Вахта памяти 2023"

15 апреля в Московской области торжественно открыли новый поисковый сезон "Вахта памяти 2023". Церемония состоялась в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил РФ в Одинцове. На ней собрались представители патриотических объединений и активисты поисковых отрядов.

Награждение знаком отличия Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области "За верность поиску" I степени стало одним из главных моментов церемонии.

"Мы не хотим позволить кому-то исказить героическое прошлое нашего народа, наших дедов, которые защищали страну и бились с фашизмом", – прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На церемонии также выступила Юлия Кузнецова, руководитель регионального штаба Всероссийского поискового движения "Судьба солдата". Она рассказала о бойце Красной армии Сытдыке Шапирове, пропавшего без вести во время войны. Благодаря тщательной работе по исследованию документов удалось установить истину о судьбе солдата и передать его родственникам информацию о его воинском пути.

Руководители поисковых движений обсудили ключевые вопросы наступающего поискового сезона на круглом столе. В рамках федерального проекта "Без срока давности" в 2022 году более 2 тысяч человек в 8 муниципалитетах Московской области посетили передвижную выставку, посвященную поисковой работе.

В этом году для жителей и гостей Подмосковья планируется проект "Битва за Москву", который будет проводиться при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В рамках проекта планируется проведение 10 экспедиций и 50 уроков мужества в образовательных учреждениях региона и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

Гости и участники церемонии открытия возложили цветы к мемориалу "Матери победителей", а также посетили музей "Дорога памяти" и Главный храм Вооруженных сил РФ.

В Подмосковье действует 12 поисковых объединений, объединяющих более 3 тысяч человек. Их главная миссия – увековечение памяти погибших в Великой Отечественной войне.

В рамках поискового сезона "Вахты памяти 2023" запланировано проведение более 380 экспедиций на места сражений Великой Отечественной войны, 154 из которых пройдут в Московской области.