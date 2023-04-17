Сергей Собянин рассказал, как в столице готовят будущих приемных родителей

Необходимый этап для усыновления - обучение семейных пар в специализированной школе

Порядка 94 процентов детей-сирот устроены в приемные семьи, из 47 центров содействия семейному воспитанию (бывших детских домов) в Москве осталось лишь тринадцать, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 2010 года число детишек, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза, с 4,3 тысячи до 1,1 тысячи детей", – указал глава города.

Размер соцвыплаты на ребенка составляет до 34,7 тыс. рублей, в зависимости от возраста, количества и состояния здоровья приемных детей. На выплаты распространяется регулярная индексация. Замещающие семьи также могут рассчитывать на прочие льготы в виде оплаты услуг ЖКХ, путевок для детского отдыха и бесплатного проезда в общественном городском транспорте

Получение материальной, правовой, психологической и педагогической помощи доступно в каждом из 22 центров поддержки семьи и детства "Мой семейный центр". Обязательный этап в процессе усыновления или оформления попечительства – обучение в школе приемных родителей.

Здесь пары узнают, как стать родными людьми для детей, тут же они могут понять, на какую поддержку от Москвы можно рассчитывать. Обучение будет проходить по единому стандарту, в основу которого взяли лучшие наработки с практикой прошлых лет. Продолжительность обучения – 80 академических часов.

В школах специалисты расскажут и о таких сложных темах, как формирование привязанности и работа с психологическими травмами у детей, переживших жестокое обращение, горе и утрату. Квалифицированные психологи расскажут, как пройти адаптацию, как подготовиться к трудностям воспитания.