Военком Москвы: тестировать цифровые повестки будут только после постановления кабмина

Военком Москвы: тестировать цифровые повестки будут только после постановления кабмина
Daniel Felipe Kutepov/www.globallookpress.com
Главный комиссар столицы прояснил детали

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги", а также по СМС и мобильному телефону возможна лишь в случае принятия соответствующего постановления кабмином. 

Ранее Локтев сообщал, что в тестовом режиме электронные оповещения о явке в комиссариат будут рассылаться через портал государственных услуг в рамках действующего весеннего призыва. Тогда же главный военком Москвы уточнил, что оповещать военнобязанных будут через Госуслуги, по СМС и "телефонному режиму".

В отношении остального, указал комиссар, действует прежний законодательный порядок с теми же самыми правилами направления граждан на военную службу.

14 апреля глава РФ Владимир Путин подписал закон о разрешении оповещения военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток с введением ограничений для получивших документ о явке. По закону повестки будут направляться в письменной форме – в электронной они будут дублироваться.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
новости партнеров

После проигрыша на Украине Запад нанесет мощный удар по России – разведчик США

Специалист раскрыл планы американцев

Американский полковник дал дельный совет загнанным в угол всушникам

Многие в США способны адекватно оценить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей