Военком Москвы: тестировать цифровые повестки будут только после постановления кабмина

Главный комиссар столицы прояснил детали

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги", а также по СМС и мобильному телефону возможна лишь в случае принятия соответствующего постановления кабмином.

Ранее Локтев сообщал, что в тестовом режиме электронные оповещения о явке в комиссариат будут рассылаться через портал государственных услуг в рамках действующего весеннего призыва. Тогда же главный военком Москвы уточнил, что оповещать военнобязанных будут через Госуслуги, по СМС и "телефонному режиму".

В отношении остального, указал комиссар, действует прежний законодательный порядок с теми же самыми правилами направления граждан на военную службу.

14 апреля глава РФ Владимир Путин подписал закон о разрешении оповещения военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток с введением ограничений для получивших документ о явке. По закону повестки будут направляться в письменной форме – в электронной они будут дублироваться.