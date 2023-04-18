Пес-джентльмен умилил публику – видео

У собачки отличные манеры

Хозяева домашних животных могут часами рассказывать об особенностях и талантах своих любимцев. Частенько особенно выдающиеся питомцы становятся настоящим предметом гордости своих владельцев. У многих вызывал чувство зависти песик, которому привили аристократические манеры и научили быть настоящим джентльменом.



Крупный пушистик очень любит своих хозяев и дорожит их расположением. Судя по набравшему популярность в социальных сетях видеоролику, самые трепетные чувства хвостатый испытывает к своей хозяйке. Именно о ней он заботится с большой любовью.



На запись попал момент, когда пушистик сопровождал дорогое сердцу семейство на прогулке. Пес-джентельмен с готовностью ухаживает за любимой хозяйкой – он без стеснения взял в зубы миниатюрную женскую сумочку, пока хозяйка занималась своими делами.





Интернет-пользователи пришли в восторг от поведения хвостатого. Многие признались, что по-доброму завидуют владельцам такого необыкновенного пса.

