Оглушительный крах: колдун из Польши предсказал страшное на апрель 2023 года

Оглушительный крах: колдун из Польши предсказал страшное на апрель 2023 года
Фото: www.unsplash.com
Человечество ждут новые испытания

В последние годы жители всех стран живут в состоянии постоянного напряжения. Разверзнувшийся мировой кризис не может вселять оптимизм. Масло в огонь добавил польский ведьмак. Ясновидящий поделился весьма печальным прогнозом на ближайшие месяцы.

Медиум Кшиштоф Яцковский предвидит, что в течение трех месяцев мировая экономика полностью обрушится. Разумеется, такие прискорбные тенденции окажут самое негативное влияние на привычное существование всех жителей планеты. Людям придется столкнуться с большими лишениями.

По прогнозам польского колдуна, необратимые последствия начнутся (и даже уже начались) с текущего месяца. Апрель стал началом своеобразного конца.

"Время, когда все начнет сыпаться, это период с апреля, то есть с настоящего момента, до июня", – объявил поляк-ясновидящий.

По его словам, избежать мировой катастрофы невозможно. Все, что могут люди – готовиться к худшему.

Источник: Radio ZET ✓ Надежный источник
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