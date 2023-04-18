Работа с западными спецслужбами и продажными офицерами Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также использование бывших заключенных - владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о деятельности проекта Gulagu.net и его создателя Владимира Осечкина (признан в России иностранным агентом)

Пригожин рассказал, что ради дискредитации ЧВК "Вагнер" Gulagu.net сотрудничает с продажными офицерами ФСИН и западными спецслужбами. По мнению бизнесмена, обвинительные ролики организации – это попытка разрушить формирование изнутри.



"Это попытка разрушить нас изнутри, и мы будем искать, кто за этим стоит внутри государства в том числе",

– подчеркнул предприниматель.

Он также сообщил, что у Gulagu.net существует архив с именами экс-осужденных, у которых были "грехи" на зоне. По словам предпринимателя, заключенных из этого списка руководители проекта могут использовать для создания сфальсифицированных материалов и даже терактов.

"Но мы должны четко понимать, что эти заключенные с этими грехами, которых в тайне держат Осечкин и его кураторы, они будут использоваться для взрывов в метро и для других терактов",

– цитирует владельца ЧВК "Вагнер" пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, ранее Пригожин рассказал о сотрудничестве с одним из участников видео Gulagu.net якобы от лица бывших заключенных из рядов ЧВК "Вагнер", которые рассказали о "расстрелах" в рядах формирования.