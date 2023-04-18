ПК «Бест Вей» получил результаты бухгалтерской экспертизы

ПК «Бест Вей» получил результаты бухгалтерской экспертизы
Адвокат Сергей Путреша. Фото из личного архива
Адвокат кооператива считает, что экспертиза подтверждает позицию "Бест Вей"

Совет потребительского кооператива "Бест Вей" официально получил результаты бухгалтерской экспертизы деятельности кооператива, проведенной в декабре прошлого года ФБУ "Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы" Министерства юстиции России по поручению следственной группы (есть в распоряжении редакции).

Адвокат кооператива, член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша считает, что по содержанию бухгалтерская экспертиза СЗРЦСЭ Минюста России как раз полностью опровергает концепцию следствия о том, что "все украдено". Согласно результатам экспертизы, "процент соотношения израсходованных денежных средств на приобретение недвижимого имущества к общему объему поступивших на расчетные счета ПК "Бест Вей" денежных средств составляет 80%". "Замечу, что буквально каждая проводка кооператива подтверждена документами либо о приобретении недвижимости, либо об оказании услуг кооперативу", – подчеркивает адвокат.

"Экспертиза фактически подтверждает нашу позицию, – говорит адвокат Путреша, – Позицию, которую мы отстаиваем с первого дня, когда кооператив попал в орбиту уголовного разбирательства: кооператив никого не обманывал и не вводил в заблуждение – он работал ровно так, как заявлял".

"Согласно результатам экспертизы, в кооператив с момента его создания в 2014 году поступило более 16 млрд 187 млн рублей, – замечает Сергей Путреша, – Мы, наконец, узнали, откуда новая цифра ущерба, заявленная следствием: 16 млрд 187 млн рублей, вдруг возникшая в документах вместо прежней суммы – 155 млн рублей. Ущерб, с точки зрения следствия, равен сумме всех поступивших в кооператив средств за весь период деятельности кооператива с 2014 года. Логика, как я понимаю, такова. Следствие пришло к выводу, что в кооперативе все незаконно, все деньги, которые находятся на счетах, все квартиры, в которых живут пайщики – все похищено. Следственная группа просто так решила – подменяя собой суд. Кооператив "Бест Вей", напомню, законно действующая организация, официально зарегистрированная, все изменения устава которой также были зарегистрированы налоговой инспекцией. Организация, официально получавшая материнский капитал, в том числе выигрывавшая суды о предоставлении материнского капитала, имеющая налоговую льготу в Республике Башкортостан, предоставленную региональным законодательным собранием. Организация, ни одним судебным актом не признававшаяся незаконной".

"Экспертиза регионального центра Минюста фактически свидетельствует: мошенничества в деятельности кооператива не обнаружено, – подчеркивает адвокат. – Видимо, это одна из причин, по которой мы увидели экспертизу только в середине весны 2023 года, хотя она была проведена в декабре 2022-го. Будем опираться на нее в защите интересов кооператива". 

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