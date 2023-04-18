ПК «Бест Вей» получил результаты бухгалтерской экспертизы

Адвокат кооператива считает, что экспертиза подтверждает позицию "Бест Вей"

Совет потребительского кооператива "Бест Вей" официально получил результаты бухгалтерской экспертизы деятельности кооператива, проведенной в декабре прошлого года ФБУ "Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы" Министерства юстиции России по поручению следственной группы (есть в распоряжении редакции).



Адвокат кооператива, член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша считает, что по содержанию бухгалтерская экспертиза СЗРЦСЭ Минюста России как раз полностью опровергает концепцию следствия о том, что "все украдено". Согласно результатам экспертизы, "процент соотношения израсходованных денежных средств на приобретение недвижимого имущества к общему объему поступивших на расчетные счета ПК "Бест Вей" денежных средств составляет 80%". "Замечу, что буквально каждая проводка кооператива подтверждена документами либо о приобретении недвижимости, либо об оказании услуг кооперативу", – подчеркивает адвокат.

"Экспертиза фактически подтверждает нашу позицию, – говорит адвокат Путреша, – Позицию, которую мы отстаиваем с первого дня, когда кооператив попал в орбиту уголовного разбирательства: кооператив никого не обманывал и не вводил в заблуждение – он работал ровно так, как заявлял".

"Согласно результатам экспертизы, в кооператив с момента его создания в 2014 году поступило более 16 млрд 187 млн рублей, – замечает Сергей Путреша, – Мы, наконец, узнали, откуда новая цифра ущерба, заявленная следствием: 16 млрд 187 млн рублей, вдруг возникшая в документах вместо прежней суммы – 155 млн рублей. Ущерб, с точки зрения следствия, равен сумме всех поступивших в кооператив средств за весь период деятельности кооператива с 2014 года. Логика, как я понимаю, такова. Следствие пришло к выводу, что в кооперативе все незаконно, все деньги, которые находятся на счетах, все квартиры, в которых живут пайщики – все похищено. Следственная группа просто так решила – подменяя собой суд. Кооператив "Бест Вей", напомню, законно действующая организация, официально зарегистрированная, все изменения устава которой также были зарегистрированы налоговой инспекцией. Организация, официально получавшая материнский капитал, в том числе выигрывавшая суды о предоставлении материнского капитала, имеющая налоговую льготу в Республике Башкортостан, предоставленную региональным законодательным собранием. Организация, ни одним судебным актом не признававшаяся незаконной".

"Экспертиза регионального центра Минюста фактически свидетельствует: мошенничества в деятельности кооператива не обнаружено, – подчеркивает адвокат. – Видимо, это одна из причин, по которой мы увидели экспертизу только в середине весны 2023 года, хотя она была проведена в декабре 2022-го. Будем опираться на нее в защите интересов кооператива".