Андрей Воробьев: в Серпухове начинают работу пять новых котельных

Андрей Воробьев: в Серпухове начинают работу пять новых котельных
Фото: Антон Чернов

В Серпухове запускают пять новых котельных, одна из которых уже начала функционировать, заменив объект, построенный 30 лет назад. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня проверил ее работу.

"У нас масштабная программа с "Газпромом", большое спасибо Алексею Борисовичу Миллеру персонально, Мы меняем безнадежно старые сети и котельные. Наша задача – также как капитальный ремонт школ по президентской программе произвести за короткий период, так и осуществить модернизацию котельных и сетей", – сказал Андрей Воробьев.

Эта котельная имеет мощность 4,5 МВт и обслуживает 5 многоквартирных домов, где живут почти 2000 жителей, а также прилегающие социальные объекты и предприятия. С помощью нового оборудования, установленного здесь, можно снизить неэффективные расходы и потери.

В этом году в Подмосковье запущена беспрецедентная по финансированию и количеству объектов региональная программа по перезагрузке ЖКХ. Из областного и федерального бюджетов, инвестиционных и производственных программ до 2028 года будет направлено почти 320 миллиардов рублей на развитие этой отрасли.

Это позволит заменить более 1,2 тысячи километров сетей, модернизировать более 40 очистных сооружений и почти 100 котельных. Изменения затронут 3,2 миллиона жителей.

В рамках программы активно используется инструмент концессионных соглашений. Два таких соглашения сроком на 20 лет и объемом финансирования в 1,4 миллиарда рублей были заключены с "Газпром теплоэнерго" в Серпухове. Эти перемены коснутся более 180 тысяч местных жителей.

В апреле-мае в Серпухове будут запущены еще четыре котельных.

Губернатор Московской области также обсудил с жителями Серпухова асфальтовое покрытие городской площади, работу управляющих компаний и оптимизацию автомобильного трафика.

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