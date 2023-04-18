На Москве-реке устранили огромный разлив нефтепродуктов

"Постаралось" одно строительное судно

Пятно с нефтяными продуктами, образовавшееся в акватории Москвы-реки, ликвидировали на площади в 3,5 тыс. квадратных метров. Загрязнение произошло у ЖК  "Рублево-Архангельское".

По предварительным данным, источником загрязнения стало судно, проводившее строительные работы на воде. Во время патрулирования акватории было обнаружено пятно нефтепродуктов длиной 350 и шириной 10 метров, передает МИР24.

"Распространение загрязнения предотвращено благодаря оперативной установке боновых заграждений. Пятно обработано препаратом для ликвидаций масляных загрязнений. Источник загрязнения извлечен из реки", – приводит телеканал заявление Департамента ГОЧСиПБ.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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