Релаксирующий на солнце кот заставил людей обзавидоваться – видео

Релаксирующий на солнце кот заставил людей обзавидоваться – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш отлично устроился

Наблюдение за домашними животными – замечательный способ отдохнуть и расслабиться. Котики и собачки постоянно выкидывают что-нибудь эдакое, чем приводят в восторг домашних и окружающих. Котофей, который нашел отличное место перед окошком и принялся загорать, стал новой звездой интернет-пространства.

Малыш явно знает толк в приятном времяпрепровождении. Усатый с комфортом улегся в кошачьем домике. Расслабленные лапки он вытянул через своеобразную трубу, остальное тельце разместил сверху.



Конструкция для кошачьих развлечений очень удобно расположилась напротив окна, в которое ярко светило солнце. Благодаря этому теплые лучи приятно щекотали мохнатую мордочку. Котик на собственной шкурке почувствовал, что такое отдых на райском курорте.

Интернет-пользователи с умилением наблюдали за котиком – многие позавидовали релаксирующему усачу. Видеоролик набрал много просмотров и лайков.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Оружие против России и Китая неожиданно развернули на Запад

Европейские и американские деятели в бешенстве

Украине грозит новый переворот – Politico

Незалежных поджидает очередное испытание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей