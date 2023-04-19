Релаксирующий на солнце кот заставил людей обзавидоваться – видео

Малыш отлично устроился

Наблюдение за домашними животными – замечательный способ отдохнуть и расслабиться. Котики и собачки постоянно выкидывают что-нибудь эдакое, чем приводят в восторг домашних и окружающих. Котофей, который нашел отличное место перед окошком и принялся загорать, стал новой звездой интернет-пространства.



Малыш явно знает толк в приятном времяпрепровождении. Усатый с комфортом улегся в кошачьем домике. Расслабленные лапки он вытянул через своеобразную трубу, остальное тельце разместил сверху.





Конструкция для кошачьих развлечений очень удобно расположилась напротив окна, в которое ярко светило солнце. Благодаря этому теплые лучи приятно щекотали мохнатую мордочку. Котик на собственной шкурке почувствовал, что такое отдых на райском курорте.



Интернет-пользователи с умилением наблюдали за котиком – многие позавидовали релаксирующему усачу. Видеоролик набрал много просмотров и лайков.